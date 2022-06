Il 'lunedì nero' di Roma tra incendi e blackout (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Roma nella morsa del fuoco e del blackout: sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per i roghi che si stanno sviluppando su tutto il territorio a cui si aggiunge la chiusura di ben 3 stazioni della metro a causa dell'interruzione di elettricità. Diverse le cause dei roghi: siccità, temperature altissime - oggi nella Capitale si sono toccati i 40 gradi - e forte vento. L'incendio più grande si è verificato poco dopo l'ora di pranzo in via Bosco Marengo, a pochi passi dal campo nomadi La Monachina e da via Aurelia. Le fiamme sono partite da un ingente quantitativo di sterpaglie, ma si sono propagate costringendo i pompieri ad evacuare diversi stabili e un centro sportivo, dove erano presenti diversi minori. Sono inoltre esplose diverse bombole del gas, una 50ina. A causa del fumo che si è sprigionato sono state 35 le ... Leggi su agi (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI -nella morsa del fuoco e del: sono centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per i roghi che si stanno sviluppando su tutto il territorio a cui si aggiunge la chiusura di ben 3 stazioni della metro a causa dell'interruzione di elettricità. Diverse le cause dei roghi: siccità, temperature altissime - oggi nella Capitale si sono toccati i 40 gradi - e forte vento. L'o più grande si è verificato poco dopo l'ora di pranzo in via Bosco Marengo, a pochi passi dal campo nomadi La Monachina e da via Aurelia. Le fiamme sono partite da un ingente quantitativo di sterpaglie, ma si sono propagate costringendo i pompieri ad evacuare diversi stabili e un centro sportivo, dove erano presenti diversi minori. Sono inoltre esplose diverse bombole del gas, una 50ina. A causa del fumo che si è sprigionato sono state 35 le ...

