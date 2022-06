Il giornalista afferma che tutto ciò che hai sentito su Cucurella a Man City è “tutto schifo” (Di lunedì 27 giugno 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo un giornalista, le notizie secondo cui il difensore del Brighton Marc Cucurella ha accettato di unirsi al Man City quest’estate è “tutta una merda”. Il 23enne ha avuto una brillante prima stagione in Premier League con i Seagulls dopo essersi trasferito dal Getafe, squadra della Liga, per £ 15 milioni. La sua forma lo ha visto guadagnare la sua prima presenza con la Spagna dopo essere stato coinvolto a tutti i livelli giovanili dagli under 16 agli under 21. Gossip sul trasferimento: ultime notizie sul Manchester United, esitazione di Dembele, ambizione del West Ham E, con la sua reputazione in crescita, Cucurella ha attirato sguardi ammirati da altrove con voci che Pep Guardiola vuole renderlo un giocatore del Man City quest’estate. I rapporti della ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo un, le notizie secondo cui il difensore del Brighton Marcha accettato di unirsi al Manquest’estate è “tutta una merda”. Il 23enne ha avuto una brillante prima stagione in Premier League con i Seagulls dopo essersi trasferito dal Getafe, squadra della Liga, per £ 15 milioni. La sua forma lo ha visto guadagnare la sua prima presenza con la Spagna dopo essere stato coinvolto a tutti i livelli giovanili dagli under 16 agli under 21. Gossip sul trasferimento: ultime notizie sul Manchester United, esitazione di Dembele, ambizione del West Ham E, con la sua reputazione in crescita,ha attirato sguardi ammirati da altrove con voci che Pep Guardiola vuole renderlo un giocatore del Manquest’estate. I rapporti della ...

Pubblicità

VedeleAngela : Il giornalista del Sun @MrHarryCole afferma che il premier non ha discusso della crisi dei migranti nel Canale del… - mlpedo : RT @DatabaseItalia: Papa o non papa? Andrea Cionci risponde Il giornalista romano afferma che il vero e unico papa legittimo è Benedetto… - Avv_Nike : RT @DatabaseItalia: Papa o non papa? Andrea Cionci risponde Il giornalista romano afferma che il vero e unico papa legittimo è Benedetto… - EmanueleMargoni : RT @DatabaseItalia: Papa o non papa? Andrea Cionci risponde Il giornalista romano afferma che il vero e unico papa legittimo è Benedetto… - seco59681579 : 'Una TV francese trasmette filmati del loro giornalista in cui si afferma che i cittadini di #Lysychansk hanno rifi… -