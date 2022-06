Il G7 lancia un piano da 600 miliardi di dollari per investimenti

Pubblicità

infoitinterno : Il summit 'risponde' a Putin e lancia piano investimenti da 600 mld - infoitestero : Marito rientra a casa all'improvviso, amante si lancia dal 4 piano e muore - peppesava : RT @Ragusanews: Marito rientra a casa all'improvviso, amante si lancia dal 4 piano e muore - Ragusanews : Marito rientra a casa all'improvviso, amante si lancia dal 4 piano e muore - firenzeviola_it : -

Per sostenere la crescita, puntando a uno sviluppo più equo, i membri del G7 hanno deciso undi investimenti da 600 miliardi di euro in vari ambiti che vanno dalle infrastrutture alla sanità, ...'Dobbiamo adoperarci per risolvere strutturalmente il tema dell'uso dell'acqua', ha sottolineato Patuanelli, 'serve aumentare la capacita' di captazione attraverso unsugli invasi'.Elmau, 27 giu. (askanews) - I leader del G7 si sono riuniti a Elmau, in Baviera, poche ore dopo dall'attacco missilistico russo su Kiev che ...Durante il vertice, Biden ha detto che, insieme ai membri del G7 e all’UE, Washington fornirà anche 3,3 milioni di dollari in assistenza tecnica all’Institut Pasteur de Dakar in Senegal I leader del ...