Il diario segreto dell’uomo che ha vissuto nell’anno 3906 e che ci svela cosa succederà (Di lunedì 27 giugno 2022) Su questo sito vi abbiamo spesso parlato di crononauti. E ovviamente di utenti dei social che amano spacciarsi come viaggiatori venuti dal futuro carichi di cattive notizie e profezie inquietanti. Un caso a parte è quello di Paul Amadeus Dienach, protagonista di un libro pubblicato nel 2015 e diventato in poco tempo una leggenda del web. Di cosa parla il testo? Si tratta di una sorta di diario di un uomo che afferma di essere stato nel 3906 d.C. Il testo ha inizio nel 1921, quando il narratore e protagonista Paul Amadeus Dienach, un insegnante svizzero-austriaco di salute cagionevole, entra in coma. Durante questo stato, la sua coscienza viaggia attraverso il tempo e finisce nel futuro… Chi è Paul Amadeus Dienach (captured) – www.curiosauro.itVivere una seconda vita nel 3906 d.C. Per un anno Dienach vive una seconda ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 27 giugno 2022) Su questo sito vi abbiamo spesso parlato di crononauti. E ovviamente di utenti dei social che amano spacciarsi come viaggiatori venuti dal futuro carichi di cattive notizie e profezie inquietanti. Un caso a parte è quello di Paul Amadeus Dienach, protagonista di un libro pubblicato nel 2015 e diventato in poco tempo una leggenda del web. Diparla il testo? Si tratta di una sorta didi un uomo che afferma di essere stato neld.C. Il testo ha inizio nel 1921, quando il narratore e protagonista Paul Amadeus Dienach, un insegnante svizzero-austriaco di salute cagionevole, entra in coma. Durante questo stato, la sua coscienza viaggia attraverso il tempo e finisce nel futuro… Chi è Paul Amadeus Dienach (captured) – www.curiosauro.itVivere una seconda vita neld.C. Per un anno Dienach vive una seconda ...

