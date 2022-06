Il Crystal Palace conferma la prima firma estiva (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 21:04:26 Ecco quanto riportato poco fa: Di Conor Laird Pubblicato: 26 giugno 2022 20:04Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2022 23:18 Il Crystal Palace, squadra della Premier League, ha ufficializzato domenica la prima firma del club per la finestra di mercato estiva. Il giocatore in linea per portare i suoi talenti a Selhurst Park in vista della prossima stagione? Malcom Ebiowei. Per chi non lo sapesse, il talento adolescenziale Ebiowei ha suscitato l’attenzione di tutta una serie di club della Premier League quest’estate, grazie alle sue prestazioni in campionato l’ultima volta. Dopo aver ricevuto il suo inchino da senior dal boss del Derby County Wayne Rooney a febbraio, il talentuoso attaccante ha rapidamente preso d’assalto il campionato, brillando sulla strada per 16 presenze ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 21:04:26 Ecco quanto riportato poco fa: Di Conor Laird Pubblicato: 26 giugno 2022 20:04Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2022 23:18 Il, squadra della Premier League, ha ufficializzato domenica ladel club per la finestra di mercato. Il giocatore in linea per portare i suoi talenti a Selhurst Park in vista della prossima stagione? Malcom Ebiowei. Per chi non lo sapesse, il talento adolescenziale Ebiowei ha suscitato l’attenzione di tutta una serie di club della Premier League quest’estate, grazie alle sue prestazioni in campionato l’ultima volta. Dopo aver ricevuto il suo inchino da senior dal boss del Derby County Wayne Rooney a febbraio, il talentuoso attaccante ha rapidamente preso d’assalto il campionato, brillando sulla strada per 16 presenze ...

Pubblicità

LUZrossonero : @MrEbocklwtua @aleros_acm @Pasquale19_ @CapitanoPaolo90 @RandagioRN @luca74alba Ve dovete prendere tutti e quattro… - Winicius_B12 : RT @CuriosidadesPRL: Novo uniforme 2 do Crystal Palace. - thekob27 : RT @CuriosidadesPRL: Novo uniforme 2 do Crystal Palace. - infernALE96 : Gol come questo o quasi solo Totti con la Samp nel 2006-2007 (di mancino tra l'altro e molto più distante) e soprat… - PicoPaperopoli : o del Chelsea 2-1, che giocava in casa. Il giorno precedente il Liverpool aveva battuto il Crystal Palace 4-0, in casa. ?? ?? #AccaddeOggi -