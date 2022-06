Il collasso che fa tremare gli italiani: cosa accade in queste ore (Di lunedì 27 giugno 2022) Fa un caldo da star male e aumentano gli accessi al pronto soccorso. A Lucca, a Bari, a Viareggio, ad Ancona. Ma anche in montagna: a Treviso, a Brescia. O nelle città: a Vercelli, a Modena. Nell'ospedale di Ponte a Niccheri, una frazione di Bagno a Ripoli, nel Fiorentino, le temperature da capogiro non ci sono solo fuori, sulle colline dove tira un filo di vento solo all'imbrunire e rimani a boccheggiare con la camicia che ti si appiccica alla schiena. Pure dentro, in sala operatoria, c'è un'afa che non respiri: tanto che a venir giù, come pere svenute, ieri, sono stati alcuni infermieri e operatori sanitari. Un guasto all'impianto dell'aria condizionata (raccontano dalla Asl) e si sono dovuti sostituire diversi dipendenti perché non erano più in grado di lavorare (spiegano i sindacati). Un anticiclone dietro l'altro. Scipione, Caronte. E siamo solo all'inizio. Il termometro che va ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Fa un caldo da star male e aumentano gli accessi al pronto soccorso. A Lucca, a Bari, a Viareggio, ad Ancona. Ma anche in montagna: a Treviso, a Brescia. O nelle città: a Vercelli, a Modena. Nell'ospedale di Ponte a Niccheri, una frazione di Bagno a Ripoli, nel Fiorentino, le temperature da capogiro non ci sono solo fuori, sulle colline dove tira un filo di vento solo all'imbrunire e rimani a boccheggiare con la camicia che ti si appiccica alla schiena. Pure dentro, in sala operatoria, c'è un'afa che non respiri: tanto che a venir giù, come pere svenute, ieri, sono stati alcuni infermieri e operatori sanitari. Un guasto all'impianto dell'aria condizionata (raccontano dalla Asl) e si sono dovuti sostituire diversi dipendenti perché non erano più in grado di lavorare (spiegano i sindacati). Un anticiclone dietro l'altro. Scipione, Caronte. E siamo solo all'inizio. Il termometro che va ...

