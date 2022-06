Il centrosinistra vince a Parma, Piacenza, Verona, Alessandria e Monza. Conquistata a sorpresa Catanzaro (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Il centrodestra vince le comunali 2022. Nei capoluoghi di regione il centrodestra ottiene 3 sindaci, il centrosinistra 1. Nei capoluoghi di provincia il centrodestra ottiene 13 sindaci, il centrosinistra 10, le liste civiche 3. Nelle precedenti elezioni il centrodestra ottenne 17 sindaci, il centrosinistra 5, le liste civiche 4. Il centrodestra strappa i sindaci di Palermo, Lucca, Belluno, Barletta e conferma i comuni di Genova, L'Aquila, La Spezia, Pistoia, Asti, Rieti, Frosinone, Oristano, Gorizia. Il centrosinistra strappa i sindaci di Catanzaro, Lodi, Alessandria, Parma, Piacenza, Verona, Monza e conferma i comuni di Padova, Taranto e Cuneo. Le liste civiche strappano al centrodestra ... Leggi su agi (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Il centrodestrale comunali 2022. Nei capoluoghi di regione il centrodestra ottiene 3 sindaci, il1. Nei capoluoghi di provincia il centrodestra ottiene 13 sindaci, il10, le liste civiche 3. Nelle precedenti elezioni il centrodestra ottenne 17 sindaci, il5, le liste civiche 4. Il centrodestra strappa i sindaci di Palermo, Lucca, Belluno, Barletta e conferma i comuni di Genova, L'Aquila, La Spezia, Pistoia, Asti, Rieti, Frosinone, Oristano, Gorizia. Ilstrappa i sindaci di, Lodi,e conferma i comuni di Padova, Taranto e Cuneo. Le liste civiche strappano al centrodestra ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al centrosinistra sette sindaci (Verona, Parma, Piacenza, Alessandria, Catanzaro, Monza, Cuneo), quattro al centrod… - Agenzia_Ansa : Comunali, Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Abonante (Pd) vince ad Alessandria, a Como vince il candid… - petergomezblog : Elezioni comunali, risultati in diretta | Verona, Tommasi espugna la roccaforte del centrodestra. Il centrosinistra… - MediasetTgcom24 : Ballottaggi, il centrosinistra vince in 7 capoluoghi su 13, il centrodestra in 4 | Letta: 'Risultato straordinario'… - radiolombardia : #ballottaggi a #Como vince il civico Alessandro Rapinese che batte in rimonta la candidata di centrosinistra Barbar… -