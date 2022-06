Il centrodestra tiene a Lucca e Sesto, ma esce sconfitto. Verona e Parma a sinistra (Di lunedì 27 giugno 2022) Affluenza bassa ai ballottaggi per le amministrative. Bene il centrodestra a Lucca e Sesto San Giovanni. Ma il centrosinistra trionfa a Verona, Parma, Catanzaro, Piacenza e Monza Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Affluenza bassa ai ballottaggi per le amministrative. Bene ilSan Giovanni. Ma il centrotrionfa a, Catanzaro, Piacenza e Monza

Pubblicità

agenzia_nova : Al centrosinistra Verona, Parma, Catanzaro e Piacenza. Il centrodestra tiene a Barletta #Letta: 'Si prospetta una g… - MarchesiFranco : @PoliticaPerJedi @gvitoli @CarloCalenda La destra ci tiene molto a definire se stessa 'centrodestra' dando valore a… - Rosapeli1 : RT @AleMilia20: In #ForzaItalia, la forza che in teoria dovrebbe bilanciare la coalizione di centrodestra (altrimenti pericolosamente solo… - Rokketto1 : RT @AleMilia20: In #ForzaItalia, la forza che in teoria dovrebbe bilanciare la coalizione di centrodestra (altrimenti pericolosamente solo… - tabarro63 : RT @AleMilia20: In #ForzaItalia, la forza che in teoria dovrebbe bilanciare la coalizione di centrodestra (altrimenti pericolosamente solo… -