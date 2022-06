(Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Ilnon dà tregua all'che resterà nella 'morsa' dell'anticiclone africano Caronte per tutta la settimana con temperature oltre i 40 gradi con picchi massimi che potrebbero raggiungere i 43-44 gradi nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Oggi l'ondata di calore "raggiungerà - spiega Antonio Sano', direttore de 'il Meteo.it' - gran parte del centro-sud, insistendo in misura maggiore sulle due Isole maggiori. Nelle aree più interne di Sardegna e Sicilia, sotto un generosissimo soleggiamento, le colonnine di mercurio potranno anche toccare punte record superando la soglia dei 40 gradi. A tal proposito, non sono da escludere picchi massimi oltre i 43-44 gradi nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia che potrebbero segnare dei record per la fine di giugno. Tanto sole ein aumento anche sul resto ...

AGI - Agenzia Italia

L'Anticiclone Subtropicale Africano si sta riportando verso le nostre latitudini e raggiungerà la massima estensione nel corso di lunedì; di conseguenza temperature e umidità in graduale risalita, ...Tanto sole ein aumento anche sul resto d'Italia dove pero' - avverte il meteorologo - le colonnine di mercurio non riusciranno ancora a salire così tanto, complici anche un fronte temporalesco ... Il caldo soffoca l'italia, Curcio lancia l'allarme incendi Lo scopo è classificare le ondate di calore in base alle conseguenze sulla salute e nominare quelle che possono avere un impatto maggiore.Meglio evitare le ore più calde della giornata e tenere sempre una scorta di acqua in macchina. (QuiFinanza) Marmolada, temperatura sotto zero. E mentre tutta Italia soffoca per il caldo, c’è un posto ...