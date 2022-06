Il 3 luglio ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali

(Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Torna il 3l'appuntamento mensile con la cultura gratuita per tutti. Come ogni prima domenica del mese, si potrà entrare gratuitamente in tutti i, ie i luoghi della cultura. Le visite si svolgeranno negli orari ordinari di apertura dei siti e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza che raccomandano fortemente l'utilizzo della mascherina all'interno dei luoghi chiusi.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

