Iannicelli | “Koulibaly alla Juve e Bremer al Napoli sarebbe un’operazione straordinaria”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il giornalista Peppeha espresso un giudizio abbastanza netto sulla permanenza diall’interno della puntata odierna di ‘Marte Sport Show’ su Radio Marte: “Se davvero laacquistasseed illo sostituisse condel Torino, evitando così indebolimenti tecnici ed ottenendo anche un vantaggio economico, si tratterebbe di‘win-win’. La vedo, però, estremamente complessa perché non vedo all’orizzonte nessun club di Premier League davvero pronto a dare 115 milioni per de Ligt”. Su, invece, il giornalista afferma: “E’ molto forte, per questo penso a lui. Il coreano Kim, del Fenerbahce,più facile da prendere? Ma...