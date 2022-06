I verdetti dei Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo e Subbuteo

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 27 giugno 2022) Nel weekend del 25 e 26 giugno, a Reggio Emilia, pressoland, si sono disputati i 49esimididae diTradizionale. I principali interpreti del circuito nazionale della Federazione Italiana Sportivada(FISCT) si sono quindi affrontati per aggiudicarsi i titoli nazionali in palio nelle varie categorie: Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12, Cadetti e. La manifestazione, oltre al prestigio ed al blasone per i trofei in palio, ha rivestito anche un’importanza particolare in vista della selezione dei giocatori che faranno parte della delegazione azzurra per l’imminente Coppa del Mondo 2022, che si disputerà a Roma dal 16 ...