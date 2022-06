«I vaccini anti Covid ancora cruciali per evitare nuove varianti», il report dell’Accademia dei Lincei: le questioni ancora aperte (Di lunedì 27 giugno 2022) I vaccini contro Covid-19 sono fondamentali per battere il virus. Anche perché evitano la comparsa di nuove varianti. Ma per raggiungere l’obiettivo devono essere distribuiti in tutto il mondo. E sette problemi rimangono ancora aperti: dalla durata dell’immunità alla protezione maggiore contro la malattia grave piuttosto che contro i contagi. Il rapporto redatto dalla commissione Covid-19 dell’Accademia dei Lincei, presieduta dal premio Nobel Giorgio Parisi, dice che ci sono ancora alcuni problemi aperti. Questo, per gli accademici, una conseguenza naturale di una campagna di ricerca e di vaccinazione senza precedenti nella storia. Le sfide a lungo termine Il rapporto dell’estate 2022, si ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Icontro-19 sono fondamentali per battere il virus. Anche perché evitano la comparsa divari. Ma per raggiungere l’obiettivo devono essere distribuiti in tutto il mondo. E sette problemi rimangonoaperti: dalla durata dell’immunità alla protezione maggiore contro la malattia grave piuttosto che contro i contagi. Il rapporto redatto dalla commissione-19dei, presieduta dal premio Nobel Giorgio Parisi, dice che ci sonoalcuni problemi aperti. Questo, per gli accademici, una conseguenza naturale di una campagna di ricerca e di vaccinazione senza precedenti nella storia. Le sfide a lungo termine Il rapporto dell’estate 2022, si ...

