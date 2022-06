I sostenitori di Tommasi accolgono il nuovo sindaco di Verona intonando “Bella Ciao” | VIDEO

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Stasera abbiamo fatto rete”. Così Damianoha celebrato, via social, l’inizio della sua avventura dadi. Il candidato del centrosinistra, infatti, ha sconfitto ai ballottaggi il primo cittadino uscente (sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia) Federico Sboarina, dando uncolore politico a quella roccaforte che per anni è stata nelle mani del centrodestra. E, come mostra ilpubblicato da Il Corriere della Sera, l’ex calciatore (ed ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori) è stato accolto sulle note di “”. Damianoaccolto dai suoi elettori sulle note di “” Nel quartier generale deldi ...

"Tutto questo entusiasmo - ha aggiunto, sovrastato dall'esultanza dei- si spiega con il fatto che non era semplice, e non lo sarà. Ma ci siamo messi in gioco per fare una cosa ...Verona, 27 giugno 2022eletto sindaco di Verona,festeggiano con spumante e sventolano bandiera Ue Damianoè stato eletto sindaco di Verona. I suoilo hanno "innaffiato" con lo ...Il centrodestra si impone solo a Lucca, Frosinone, Gorizia e Sesto San Giovanni. Affluenza in calo, al voto solo il 41,6% degli aventi diritto ...Ha fatto costruire un campo di calcio in Kosovo con le multe raccolte dai giocatori in campionato, è attivo sostenitore della battaglia per la donazione del midollo osseo e anche impegnato con ...