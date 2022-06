I nuovi lavoratori dell’economia spaziale e la ricerca del capitale umano

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 giugno 2022) Se il lavoro dei tuoi sogni non esiste (ancora) sulla Terra è perché potrebbe aspettarti nello spazio. Non solo astronauti, la Space Economy in crescita ha già bisogno di manager, ingegneri, scienziati e avrà un indotto tutto terrestre. L’Italia e l’Europa non possono sottrarsi alla sfida, che vuol dire anche e soprattutto formare le giuste professionalità. Lo Space Economy Evolution Lab della Bocconi è nato per questo, da quest’anno lo dirige l’astrofisica Simonetta Di Pippo. Lunedì 27 giugno, dalle 10.30 alle 13, l’Auditorium Grande di Via Sarfatti 10 a Milano, ospita l’evento annuale Fostering multidisciplinary research for the future of Space. Tra i relatori, il ministro all’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, il presidente della Bocconi, Mario Monti, e quello dell’Asi, Giorgio Saccoccia. Il titolo riflette un mantra di Di Pippo, la «cross-fertilizzazione» delle idee e delle ...