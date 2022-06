I medici italiani protestano contro il loro stesso Ordine professionale: intervista al professor Isidoro (Di lunedì 27 giugno 2022) In Italia negli ultimi mesi abbiamo assistito a un crescendo di proteste per i motivi più urgenti e disparati: i cittadini sono scesi in piazza contro la guerra, la NATO, il caro vita, il governo e il ministro della Salute Roberto Speranza (accolto con astio in diverse città). E proprio nell’ambito della medicina occorre segnalare come i dottori stessi abbiano avuto recentemente dei contrasti fortissimi con i loro Ordini professionali. Abbiamo voluto andare a fondo nella questione insieme al professor Ciro Isidoro, ordinario di Patologia Generale e Patologia Clinica presso l’Università del Piemonte Orientale e medico iscritto all’Ordine dei medici di Torino. Infografica – La biografia dell’intervistato Ciro Isidoro – ... Leggi su api.follow (Di lunedì 27 giugno 2022) In Italia negli ultimi mesi abbiamo assistito a un crescendo di proteste per i motivi più urgenti e disparati: i cittadini sono scesi in piazzala guerra, la NATO, il caro vita, il governo e il ministro della Salute Roberto Speranza (accolto con astio in diverse città). E proprio nell’ambito dellana occorre segnalare come i dottori stessi abbiano avuto recentemente dei contrasti fortissimi con iOrdini professionali. Abbiamo voluto andare a fondo nella questione insieme alCiro, ordinario di Patologia Generale e Patologia Clinica presso l’Università del Piemonte Orientale e medico iscritto all’deidi Torino. Infografica – La biografia dell’to Ciro– ...

Pubblicità

AndreaGaratti : RT @Resistenza1967: #BarbaraBalanzoni Non bastava sospenderla senza stipendio, hanno voluto proprio infierire radiandola, affinché questa… - am_libera67 : RT @Resistenza1967: #BarbaraBalanzoni Non bastava sospenderla senza stipendio, hanno voluto proprio infierire radiandola, affinché questa… - LAURADEPS : RT @Resistenza1967: #BarbaraBalanzoni Non bastava sospenderla senza stipendio, hanno voluto proprio infierire radiandola, affinché questa… - cogonipiero2 : RT @Resistenza1967: #BarbaraBalanzoni Non bastava sospenderla senza stipendio, hanno voluto proprio infierire radiandola, affinché questa… - Patrizi18796958 : RT @Resistenza1967: #BarbaraBalanzoni Non bastava sospenderla senza stipendio, hanno voluto proprio infierire radiandola, affinché questa… -