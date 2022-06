(Di lunedì 27 giugno 2022) Con l’iniziosettimana, per chiunque voglia prestare attenzione alle notizie delle ultime ore, sia nazionali che estere, sarà facile realizzare che la domenica, oltre al caldo eccezionale,stessa tipologia ha evidenziato situazioni decisamente delicate. Esse richiedono un particolare approfondimento. Partendo da est, da poche ore insi è formalizzata una situazione che gli analisti occidentali andavano evidenziando sistematicamente dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Si tratta precisamente dello squilibrio dei conti di Mosca. Aggiungevano gli stessi specialisti che quella guerra, anche se prevista di breve durata, avrebbe finito per dissanguare le già esauste casse del Cremlino. Così è stato e tale situazione mostra tutte le premesse perché possa continuare a peggiorare. È successo che su una serie di titoli di ...

Pubblicità

Il Denaro

CIG +19,8%/ I "nuovi"dell'industria che il Governo lascia irrisolti E cosa c'è stato in quel ...di raccogliere e gestire i risparmi hanno ripreso a fare speculazione sui mercati, ...Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori hanno avuto una lunga storia d'amore finita più volte sulle pagine dei giornali. Quando l'imprenditore si è trovato in grossi, la showgirl non gli ha fatto mancare il suo sostegno. Ma ora dopo anni dalla loro separazione viene fuori un retroscena incredibile. La storia tra Valeria Marini e il produttore ... I guai finanziari della Russia e il rilancio internazionale dell'Italia - Ildenaro.it Con l’inizio della settimana, per chiunque voglia prestare attenzione alle notizie delle ultime ore, sia nazionali che estere, sarà facile realizzare che la domenica, oltre al caldo eccezionale, della ...Il Barcellona, dall'altro canto, sembra essersi districato dai guai finanziari grazie all'ultima assemblea degli azionisti, e potrebbe spendere una cifra considerevole per accaparrarsi il bomber. Eppu ...