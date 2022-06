“I giovani facciano la gavetta”. Hoara Borselli risponde alle critiche (Di lunedì 27 giugno 2022) di Hoara Borselli Una cosa era chiara ma oggi lo è ancora di più. La parola “sacrificio” è stata completamente abolita. Non vi permettete di dire ai ragazzi che il mondo del lavoro può, anzi dovrebbe prevedere una gavetta non retribuita perché venite direttamente sbattuti nelle forche dei moralisti benpensanti di sinistra che chiedono l’immediata espiazione della colpa. La vittima sacrificale oggi sono io, rea di aver raccontato una mia esperienza da adolescente ed essermi permessa di lanciare un messaggio: “Ragazzi si comincia sempre dal basso, oggi manca la fame e il sacrificio”. Questo è bastato per scatenare l’inferno d’ipocrisia ed insulti. Scrivere che per divertimento a 15 anni lavoravo in un piccolo bar sulla spiaggia, senza obblighi, impegno, ma solo voglia di imparare qualcosa in cambio di gelati ha sollevato clamore. ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 giugno 2022) diUna cosa era chiara ma oggi lo è ancora di più. La parola “sacrificio” è stata completamente abolita. Non vi permettete di dire ai ragazzi che il mondo del lavoro può, anzi dovrebbe prevedere unanon retribuita perché venite direttamente sbattuti nelle forche dei moralisti benpensanti di sinistra che chiedono l’immediata espiazione della colpa. La vittima sacrificale oggi sono io, rea di aver raccontato una mia esperienza da adolescente ed essermi permessa di lanciare un messaggio: “Ragazzi si comincia sempre dal basso, oggi manca la fame e il sacrificio”. Questo è bastato per scatenare l’inferno d’ipocrisia ed insulti. Scrivere che per divertimento a 15 anni lavoravo in un piccolo bar sulla spiaggia, senza obblighi, impegno, ma solo voglia di imparare qualcosa in cambio di gelati ha sollevato clamore. ...

Pubblicità

Melissa91471238 : incredibile come quest'anno tutti i giovani facciano la stagione - Thelma02559007 : @alesdamb @tradori @kkzoel No, ormai sono troppo 'diciamo matura' ?????????????? lasciamo che i figli li facciano i giova… - AriaNellaPancia : @HoaraBorselli Mah... Secondo me, ai nostri tempi, ci siamo fatti fregare per bene e ora ci aspettiamo che si facci… - SocialWombat : @sole24ore Regà, cento anni fa c'era il birignao. Basta con 'sti paternalismi e lasciate che i giovani facciano il… - si_vabbe : @AlekosPrete 'I giovani facciano la gavetta,pagati a gelati e patatine ma non i nostri figli sia ben chiaro' -