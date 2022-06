I Fratelli Duffer parlano della loro nuova serie “Il Talismano” (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo Stranger Things, i Fratelli Duffer si dedicano ad un nuovo progetto: “Il Talismano”, un’adattamento del libro di Stephen King. Nato principalmente come un romanzo fantasy, sarà una serie Netflix prodotta da Steven Spielberg. I Fratelli Duffer e la loro nuova trama “Il Talismano” Fonte: Netflix.itMentre i fan di Stranger Things aspettano la 4° stagione, i due Fratelli sono impegnati a far uscire la nuova serie Netflix al più presto. Matt Duffer e Ross Duffer sono due registi, sceneggiatori e produttori cinematografici statunitensi e hanno la possibilità di collaborare con chi da sempre ammirano: “È fantastico. Abbiamo avuto un incontro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Dopo Stranger Things, isi dedicano ad un nuovo progetto: “Il”, un’adattamento del libro di Stephen King. Nato principalmente come un romanzo fantasy, sarà unaNetflix prodotta da Steven Spielberg. Ie latrama “Il” Fonte: Netflix.itMentre i fan di Stranger Things aspettano la 4° stagione, i duesono impegnati a far uscire laNetflix al più presto. Matte Rosssono due registi, sceneggiatori e produttori cinematografici statunitensi e hanno la possibilità di collaborare con chi da sempre ammirano: “È fantastico. Abbiamo avuto un incontro ...

