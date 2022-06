I due ragazzi che sniffano cocaina davanti a tutti nella metropolitana di Milano | VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Seduti nella metropolitana di Milano, tra una fermata e l’altra della linea 1, all’altezza della stazione De Angeli, due giovani stendono e sniffano una striscia di cocaina davanti a tutti. Un VIDEO registrato da un passeggero e rilanciato diverse volte in giornata mostra due ragazzi in pantaloncini e maglietta che tirano fuori dalle tasche della polvere bianca, ne fanno delle strisce e poi la assumono. I due ragazzi che sniffano cocaina davanti a tutti nella metropolitana di Milano VIDEO Non è chiaro quando sia stato registrato il filmato. Oggi è stato però indetto uno sciopero di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Sedutidi, tra una fermata e l’altra della linea 1, all’altezza della stazione De Angeli, due giovani stendono euna striscia di. Unregistrato da un passeggero e rilanciato diverse volte in giornata mostra duein pantaloncini e maglietta che tirano fuori dalle tasche della polvere bianca, ne fanno delle strisce e poi la assumono. I duechediNon è chiaro quando sia stato registrato il filmato. Oggi è stato però indetto uno sciopero di ...

