I commenti disgustosi degli hater sotto il post di Belen schifata dai gossip

(Di lunedì 27 giugno 2022) Belén Rodriguez è abituata a starei riflettori: sono ormai anni che la gente parla di lei e della sua vita privata. Tuttavia, i recenti eventi – la nascita della sua secondogenita Luna Marì, avuta con Antonio Spinalbese, la separazione da questo, il ritorno di fiamma con Stefano De Martino – hanno alimentato le chiacchiere (e le critiche) attorno alla sua figura. Vi raccomandiamo... "Con la mia faccia faccio ciò che voglio":Rodriguez sulla chirurgiaRodriguez parla deidi odio ricevuti per i suoi interventi di chirurgia estetica: "Con la mia faccia faccio quello che voglio. Sono ... A contribuire a tutto ciò è arrivata anche una recente intervista di Spinalbese a Chi, in cui ha ...

Pubblicità

smartuus : @sissixcutiiee purtroppo molte persone neanche sono fan di tizio o caio ma commentano a caso solo per screditare, e… - CasarinEleonora : Davvero odio tutti, che commenti disgustosi - 0__isabel__0 : RT @youngwerther__: i commenti disgustosi sotto i video di Sissi veramente mi hanno fatto venire il voltastomaco, vi riempirei di schiaffi… - occhiv3rdi : RT @youngwerther__: i commenti disgustosi sotto i video di Sissi veramente mi hanno fatto venire il voltastomaco, vi riempirei di schiaffi… - tvrashmouth : RT @youngwerther__: i commenti disgustosi sotto i video di Sissi veramente mi hanno fatto venire il voltastomaco, vi riempirei di schiaffi… -

Zona Wrestling

Siete dei giornalisti spregevoli e". Un altro tweet ironizza dichiarando: " Da parte ... Tra ionline c'è anche chi dichiara: " Il Sydney Morning Herald celebra il mese del Pride ...Ma il mio voltastomaco aumenta a dismisura se penso che l'invito a nutrirsi di insetti più o menopure nell'aspetto viene dall'Europa che si dà arie e che pensa d'insegnarci a perfino a ... Eddie Kingston: “Fare bodyshaming sul fisico dei wrestler è disgustoso” Una parte della spiaggia libera del Rotonda Diaz, conosciuta come «Mappatella Beach», si è trasformata in una palude melmosa. Infatti da tempo ristagna una pozza ...Eddie Kingston è recentemente apparso sul The Ringer's MackMania Podcast, e ha avuto occasione di parlare del problema del bodyshaming, bullismo focalizzato sulla corporatura. Kingston si è riferito i ...