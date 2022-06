Hyundai Ioniq 6 | occhi puntati sugli ultimi teaser

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 27 giugno 2022) Cresce l’attesa per la presentazione della nuova6. La versione definitiva del progetto sta per arrivare, come confermato dalla pubblicazione degli. Questi sono alquanto significativi perché per la prima volta ci mostrano delle parti della nuova vettura che andrà in produzione. Le anticipazioni precedenti, infatti, si erano basate soltanto sui bozzetti