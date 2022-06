Hoara Borselli e il lavoro a 15 anni pagato con il gelato e le patatine. Polemica su Twitter (Di lunedì 27 giugno 2022) “Essere fra i primi in tendenza per aver scritto che a #15anni ho fatto esperienza in un piccolo bar sulla spiaggia in cambio di gelati e patatine e vissuta con enorme gioia e ottimi ricordi fa riflettere. Anche imparare un mestiere ha un valore. Lo sapevate?”. Questo è il terzo tweet di Hoara Borselli, ex modella ed ex fidanzata di Walter Zenga, opinionista nei talk di Mediaset e ospite in passato anche di Ballando con le stelle, su un argomento che ha infiammato la sua timeline. La soubrette – in un momento in cui il dibattito sugli equi compensi, i diritti dei lavoratori e le condizioni pesantissime a cui alcune categorie è infuocato – questa mattina ha scritto della sua esperienza pagata con gelato e patatine. A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “Essere fra i primi in tendenza per aver scritto che a #15ho fatto esperienza in un piccolo bar sulla spiaggia in cambio di gelati ee vissuta con enorme gioia e ottimi ricordi fa riflettere. Anche imparare un mestiere ha un valore. Lo sapevate?”. Questo è il terzo tweet di, ex modella ed ex fidanzata di Walter Zenga, opinionista nei talk di Mediaset e ospite in passato anche di Ballando con le stelle, su un argomento che ha infiammato la sua timeline. La soubrette – in un momento in cui il dibattito sugli equi compensi, i diritti dei lavoratori e le condizioni pesantissime a cui alcune categorie è infuocato – questa mattina ha scritto della sua esperienza pagata con. A 15in estate alcuni giorni lavoravo in un bar ...

