"Ho sofferto tanto". Cristina D'Avena, l'insinuazione umiliante: di lei dicevano che... (Di lunedì 27 giugno 2022) Una superstar della musica italiana, amatissima da almeno 3 generazioni di pubblico. Eppure Cristina D'Avena è sempre considerata un fenomeno "da nerd", al massimo da "amarcord". La cantante bolognese, 57 anni, sta festeggiando quest'estate i 40 anni di carriera con una serie di concerti evento sold out e uscite in vinile per collezionisti, con le sigle dei cartoni animati più amate in edizione speciale. Non le sono bastate, sottolinea con un pizzico di amarezza in una intervista al Corriere di Bologna, 313 pubblicazioni e 743 brani registrati per guadagnare non la fama (quella è enorme e inscalfibile) ma il rispetto dell'industria musicale e della stampa. "Essere considerata la cantante dei cartoni e quindi di Serie B mi dispiace e mi ha anche fatto soffrire, al tempo stesso dico che dopo quarant'anni canto ancora, quindi qualcosa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Una superstar della musica italiana, amatissima da almeno 3 generazioni di pubblico. EppureD'è sempre considerata un fenomeno "da nerd", al massimo da "amarcord". La cantante bolognese, 57 anni, sta festeggiando quest'estate i 40 anni di carriera con una serie di concerti evento sold out e uscite in vinile per collezionisti, con le sigle dei cartoni animati più amate in edizione speciale. Non le sono bastate, sottolinea con un pizzico di amarezza in una intervista al Corriere di Bologna, 313 pubblicazioni e 743 brani registrati per guadagnare non la fama (quella è enorme e inscalfibile) ma il rispetto dell'industria musicale e della stampa. "Essere considerata la cantante dei cartoni e quindi di Serie B mi dispiace e mi ha anche fatto soffrire, al tempo stesso dico che dopo quarant'anni canto ancora, quindi qualcosa di ...

