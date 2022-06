(Di lunedì 27 giugno 2022) Sono ore caldissime, in tutti i sensi, in casa Verona. Finalmente la proprietà, attraverso il nuovo ds Marrocu, sta chiudendo i primi...

Questo discorso ovviamente non vale solamente per il reparto offensivo ma anche per il resto della rosa, dato che è quasi certa la partenza di almenopunte di diamante che tutti ben sappiamo .Io credo che almenoelementi dovranno essere inseriti, un trequartista di buona caratura e almeno un'ala che sappia puntare l'uomo. Proprio in questo settore, l'augurio che faccio è che Tameze ... Hellasmania: due nuovi profili per l'attacco. Saranno quelli giusti Ci siamo, o meglio, ci risiamo. La telenovela attaccante è iniziata ufficialmente oggi in concomitanza con il riscatto di Simeone. Sembrerebbe un paradosso è vero, ma dalle notizie che arrivano, l'Hel ...