Guerra Russia-Ucraina, missili su un centro commerciale a Kremenchuk: morti e feriti. Putin andrà al G20. Guterres: "Passi avanti per l'accordo sul grano". Medvedev: Mosca bloccherà l'ossigeno ai Paesi baltici (Di lunedì 27 giugno 2022) Trovati cento cadaveri a Mariupol. Bombe su Odessa. Gli Usa vogliono dare a Kiev un nuovo sistema di missili antiaerei. Dalla BieloRussia venti vagoni di munizioni ai russi

