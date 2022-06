Guerra Russia-Ucraina | missili su un centro commerciale a Kremenchuk | morti e feriti Putin andrà al G20 Guterres | “Passi avanti per l’accordo sul grano” Medvedev | Mosca bloccherà l’ossigeno ai Paesi baltici

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? ABBIAMO SBAGLIATO I CALCOLI?L'angosciante dubbio sulle sanzioni dopo 4 mesi di guerra ?? L'economia di Mosca non… - MediasetTgcom24 : Johnson a Macron: 'No ai negoziati, si può invertire il corso della guerra' #G7 #Macron #Johnson #ucraina #russia - MediasetTgcom24 : Zelensky: riconquisteremo tutte le città, anche Severodonetsk #ucraina #russia #guerra #ue #Kiev #Lavrov - Bolpet : RT @lettera_mosca: UCRAINA - Il bilancio dell'attacco missilistico su Kremenchug è salito a 10 morti e 40 feriti. #ucraina #Russia #guerra… - Antonio90753158 : @r_stefanchuk Il dittatore Russo Putin e gli oligarchi hanno terrorizzato il mondo, martorizzato i membri dell'oppo… -

10 morti e oltre 40 feritiUcraina 27 Giugno 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del ... - Advertisement - 'Il mondo è inorridito dall'attacco missilistico delladi oggi, che ha ...Continuano a esserci scintille tra Google e: in aggiunta alla precedente multa per 7,2 miliardi di Rubli ai danni della Grande G, il ...Diffusione di informazioni 'inaffidabili' sullain ...Draghi è intervenuto alla conferenza del G7. Il discorso si è focalizzato sulla necessità di una pace decisa dall'Ucraina e sul motivo perché Putin non deve vincere la guerra. Ecco cosa è stato detto.Ma di rituale c'è poco perché cade in un momento difficilissimo con la guerra scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina. E le parole che vengono pronunciate dagli alti ufficiali sono ...