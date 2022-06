Guè le foto del concerto al Rock In Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 giugno 2022) Guè Pequeno ha riabbracciato il pubblico della capitale con iltenutosi ieri sera alinall’Ippodromo Capannelle, gremitissimo per l’occasione. Guè G Capitale Tour, ieri sera ilalInRapper tra i più influenti e rispettati in Italia, Guè fin dall’inizio della sua carriera ormai ventennale diventa un punto di riferimento per la scena hip hop italiana, e successivamente per l’intero panorama musicale. Dopo aver pubblicato nel 2000 il primo EP di culto 3 MC’s al cubo con le Sacre Scuole (trio formato da lui, Jake La Furia e Dargen D’Amico), con Jake La Furia e il produttore Don Joe dà vita ai Club Dogo, gruppo con cui dal 2003 al 2014 pubblica sette album in studio, imponendosi all’attenzione di pubblico e critica e aprendo la strada al ...