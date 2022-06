Pubblicità

++ Gualteri, chiusura Malagrotta pagata con costi enormi ++ Sindaco a Report, sprecate risorse per mandare rifiuti in giro (ANSA) -

Con ladella discarica di Malagrotta, Roma si è trovata a far fronte a "costi enormi, giganteschi". A dirlo, in un'intervista a Report che andrà in onda questa sera, è il sindaco della Capitale, ...... cui hanno partecipato anche il governatore Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto,... 98, disponendo per 48 ore ladelle scuole in un raggio di 6 chilometri dall'impianto. Una ... Gualteri, chiusura Malagrotta pagata con costi enormi - Ultima Ora Con la chiusura della discarica di Malagrotta, Roma si è trovata a far fronte a "costi enormi, giganteschi". A dirlo, in un'intervista a Report che andrà in onda questa sera, è il sindaco della Capita ...Il comico lancia un'idea per dire no al termovalorizzatore, ma l'assessora Alfonsi replica: "Inapplicabile nella Capitale" ...