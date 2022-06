Gravina pensa ad Euro2032: sei punti per la rivoluzione del calcio italiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport i piani per attuare una vera e propria rivoluzione del calcio italiano e della Nazionale, puntando, così, alla candidatura dell’Italia per l’Europeo del 2032. Ecco i sei punti chiave per cambiare tutto:1. Riorganizzazione del settore giovanile a livello nazionale.2. Coordinamento nazionale per potenziare le accademie. Verranno rafforzati Coverciano e altri centri già esistenti, e si investirà ancora di più nello scouting, con un’attività di rating dei settori giovanili.3. Progetti con le scuole in collaborazione con il MIUR – il Ministero dell’Istruzione.4. Chiarimento degli indici di controllo per migliorare l’organizzazione delle società e abbassare i costi.5. Apertura verso proposte e progetti per migliorare i ricavi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 giugno 2022) Gabriele, presidente della FIGC, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport i piani per attuare una vera e propriadele della Nazionale, puntando, così, alla candidatura dell’Italia per l’Europeo del 2032. Ecco i seichiave per cambiare tutto:1. Riorganizzazione del settore giovanile a livello nazionale.2. Coordinamento nazionale per potenziare le accademie. Verranno rafforzati Coverciano e altri centri già esistenti, e si investirà ancora di più nello scouting, con un’attività di rating dei settori giovanili.3. Progetti con le scuole in collaborazione con il MIUR – il Ministero dell’Istruzione.4. Chiarimento degli indici di controllo per migliorare l’organizzazione delle società e abbassare i costi.5. Apertura verso proposte e progetti per migliorare i ricavi ...

