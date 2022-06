GP Assen, Valentino Rossi: "Bagnaia e Bezzecchi, siamo sul tetto del mondo" (Di lunedì 27 giugno 2022) Valentino Rossi non corre più, perlomeno in MotoGP, eppure le tribune di Assen erano stracolme di bandiere gialle che inneggiavano al 46, che in questo caso non hanno celebrato una vittoria del ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 27 giugno 2022)non corre più, perlomeno in MotoGP, eppure le tribune dierano stracolme di bandiere gialle che inneggiavano al 46, che in questo caso non hanno celebrato una vittoria del ...

Pubblicità

Novan1897 : RT @detiksport: Dua murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi naik podium di Assen. Bagnaia jadi juara di MotoGP Belanda… - motosprint : #MotoGP #DutchGP Dolce Olanda per Valentino e l'Academy ?? - Giuspio0823 : RT @Eurosport_IT: Bagnaia primo, Bezzecchi secondo: ad Assen non è solo tripudio azzurro e tripudio Ducati, ma anche un grande successo per… - flazia24 : RT @Eurosport_IT: Bagnaia primo, Bezzecchi secondo: ad Assen non è solo tripudio azzurro e tripudio Ducati, ma anche un grande successo per… - nonsonoioseitu : Quando vedi le immagini del giallo ieri ad Assen, sai che nessuno sarà mai lontanamente paragonabile a Valentino Ro… -