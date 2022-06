GP Assen, Marini: "Sono contento per il team, se lo meritano" (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella giornata in cui il team VR46 si regala il suo primo podio con Marco Bezzecchi, Marini è arrivato a fine gara superando il traguardo in diciassettesima posizione, dietro a Dovizioso. Il pilota ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 27 giugno 2022) Nella giornata in cui ilVR46 si regala il suo primo podio con Marco Bezzecchi,è arrivato a fine gara superando il traguardo in diciassettesima posizione, dietro a Dovizioso. Il pilota ...

Pubblicità

FormulaPassion : #MotoGP: #DutchGP rovinato negli attimi precedenti e successivi al via per #Marini e #Oliveira - AlessioPiana130 : Senza contestualizzare la situazione, passerebbe il messaggio 'L'unico pilota HRC in pista è felice di aver potuto… - motosprint : #MotoGP #DutchGP #Marini tira le somme dopo una domenica complicata ?? - gponedotcom : 'Prima della partenza pwe attivare l’holeshot ho frenato forte. Ero nella mia posizione di partenza ma Oliveira mi… - AlePassanti : RT @OA_Sport: DIRETTA #MotoGP, #DutchGP 2022 LIVE: alle 14.00 la gara, Quartararo sfida Bagnaia e le Aprilia #Bagnaia #Quartararo #Miller… -