Google denunciato per violazioni antitrust per avere favorito il suo servizio di ricerca di lavoro (Di lunedì 27 giugno 2022) Problemi di antitrust in arrivo per Google: un cittadino danese che si occupa di job-search ha presentato una denuncia alle autorità di regolamentazione dell’UE, sostenendo che Alphabet ha ingiustamente favorito il proprio servizio di ricerca di lavoro. Un fatto che potrebbe, forse, accelerare il controllo da parte del capo dell’antitrust dell’UE Margrethe Vestager sul servizio Google for Jobs, tre anni dopo essere finito sotto la sua lente di ingrandimento. LEGGI ANCHE >>>antitrust indaga su Google e Meta per probabili condotte anticoncorrenziali nella pubblicità display online La denuncia per violazioni dell’antitrust: non è una novità per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 giugno 2022) Problemi diin arrivo per: un cittadino danese che si occupa di job-search ha presentato una denuncia alle autorità di regolamentazione dell’UE, sostenendo che Alphabet ha ingiustamenteil propriodidi. Un fatto che potrebbe, forse, accelerare il controllo da parte del capo dell’dell’UE Margrethe Vestager sulfor Jobs, tre anni dopo essere finito sotto la sua lente di ingrandimento. LEGGI ANCHE >>>indaga sue Meta per probabili condotte anticoncorrenziali nella pubblicità display online La denuncia perdell’: non è una novità per ...

Pubblicità

giornalettismo : #Google denunciato per violazioni antitrust per avere favorito il suo servizio di ricerca di lavoro - bizcommunityit : Francesca Sebastiani, chi è la giovane di Napoli che ha denunciato l'offerta di lavoro choc con un video viral - SergioFari2 : RT @InversoMarty: ?? USA ???? La 'Fellowship of Friends' ??UNA #SETTA_ELITARIA CHE PERPETRA #ABUSI, #TRAFFICO_SESSUALE E COSTRINGE DONNE A… - FAMAWIPP : RT @chil_q: La 'Fellowship of Friends' ??UNA #SETTA_ELITARIA CHE PERPETRA #ABUSI, #TRAFFICO_SESSUALE E COSTRINGE DONNE AD #ABORTIRE DIRI… - Giusticex : RT @chil_q: La 'Fellowship of Friends' ??UNA #SETTA_ELITARIA CHE PERPETRA #ABUSI, #TRAFFICO_SESSUALE E COSTRINGE DONNE AD #ABORTIRE DIRI… -