Gnonto verso l’Olanda | il Feyenoord fa sul serio | prima offerta allo Zurigo

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il baby attaccante dell’Italiapotrebbe trasferirsi in Olanda. Ilavrebbe fatto unaIl futuro di Willypotrebbe essere in Olanda. Il baby attaccante dell’Italia, infatti, piace tanto alche sarebbe pronto a portarlo in Eredivisie. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il club olandese avrebbe già bussato alla porta dellocon un’da 4 milioni di euro più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Torrenapoli1 : Un pò di mercato - #Cragno visite e firma con #Monza, che aspetta le decisioni di #Sensi - #Quagliarella verso il… - oscarvalle1984 : RT @juvinsight: Wilfried #Gnonto verso l'#Eredivisie: lo #Zurigo sta trattando la cessione dell'esterno italiano classe 2003 al #Feyenoord… - DanyRoss70 : RT @juvinsight: Wilfried #Gnonto verso l'#Eredivisie: lo #Zurigo sta trattando la cessione dell'esterno italiano classe 2003 al #Feyenoord… - scuroscuroscuro : RT @juvinsight: Wilfried #Gnonto verso l'#Eredivisie: lo #Zurigo sta trattando la cessione dell'esterno italiano classe 2003 al #Feyenoord… - Avenger68445884 : RT @juvinsight: Wilfried #Gnonto verso l'#Eredivisie: lo #Zurigo sta trattando la cessione dell'esterno italiano classe 2003 al #Feyenoord… -

Il baby attaccante dell'Italiapotrebbe trasferirsi in Olanda. Il Feyenoord avrebbe fatto una prima offerta allo Zurigo Il futuro di Willypotrebbe essere in Olanda. Il baby attaccante dell'Italia, infatti, piace tanto al Feyenoord che sarebbe pronto a portarlo in Eredivisie. Secondo quanto riportato da Il Giornale, il club ......Forte dei Marmi ha portato in dote alla Juventus una rinnovata fiducia sempre più crescente... Infine scatto del Feyenoord nella corsa al gioiellino italiano Willy, che può lasciare lo ...Il weekend di calciomercato sulle spiagge versiliesi di Forte dei Marmi ha portato in dote alla Juventus una rinnovata fiducia sempre più crescente verso il colpo Angel Di Maria. El Fideo, ancora in v ...Wilfried Gnonto ha stupito tutti con le sue prime prestazioni in azzurro, con annesso gol più giovane nella storia della Nazionale. Nei giorni successivi all'esordio di Bologna contro la Germania molt ...