Gli utenti di Facebook che si dicono interessati a notizie sul cancro potrebbero essere stati raggiunti da annunci fuorvianti (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci sono delle tematiche, a cui si dà una rilevanza pubblica, su cui bisognerebbe essere particolarmente attenti. Una di queste è sicuramente la comunicazione a pazienti oncologici. Per questo motivo, targettizzare gli utenti dei social network in base a questa tipologia di interesse significa esporsi a clamorosi rischi. Uno di questi rischi è stato evidenziato, ad esempio, dalla MIT Technology Review, la rivista bimestrale del Massachusetts Institute of Technology. Sul suo sito, infatti, è comparso un articolo in cui si criticano i prodotti che hanno accesso alle sponsorizzazioni su Facebook e che promettono effetti contro i tumori. LEGGI ANCHE > Perché Facebook ammette delle sponsorizzazioni di post che parlano di «inversione di gravidanza»? Sponsorizzazioni su Facebook sui tumori, la revisione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 giugno 2022) Ci sono delle tematiche, a cui si dà una rilevanza pubblica, su cui bisognerebbeparticolarmente attenti. Una di queste è sicuramente la comunicazione a pazienti oncologici. Per questo motivo, targettizzare glidei social network in base a questa tipologia di interesse significa esporsi a clamorosi rischi. Uno di questi rischi è stato evidenziato, ad esempio, dalla MIT Technology Review, la rivista bimestrale del Massachusetts Institute of Technology. Sul suo sito, infatti, è comparso un articolo in cui si criticano i prodotti che hanno accesso alle sponsorizzazioni sue che promettono effetti contro i tumori. LEGGI ANCHE > Perchéammette delle sponsorizzazioni di post che parlano di «inversione di gravidanza»? Sponsorizzazioni susui tumori, la revisione ...

Pubblicità

fanpage : A Roma arrivano i cassonetti intelligenti che riconoscono gli utenti che buttano la spazzatura grazie ad un badge e… - Lega_B : La Lega B ha aperto un proprio account ufficiale su @TikTok_it, la piattaforma social che aggrega miliardi di utent… - fabius10scudi : RT @giacomotesio: No, ma #GA4 non identifica gli utenti.. no no! - pelo80 : RT @EricssonItalia: ?? OPPO, Ericsson e Qualcomm mostrano il #5G Enterprise Network Slicing in funzione: cosa è e quali saranno i vantaggi p… - giacomotesio : No, ma #GA4 non identifica gli utenti.. no no! -