Gli Usa pronti a regalare all’Ucraina i sistemi missilistici Nasams richiesti da Kiev (Di lunedì 27 giugno 2022) Gli Usa si muovono a tutto campo nel conflitto Russia-Ucraina e, da un lato, si apprestano a fornire a Kiev un potente sistema missilistico di produzione norvegese che potrebbe portare ad una seria escalation, dall’altro mandano messaggi alla Bielorussia accusandola di appoggiare Putin. Citando una fonte informata, la Cnn rivela che gli Stati Uniti sarebbero intenzionati ad annunciare, già questa settimana, l’acquisto a spese dei contribuenti americani di un sistema sofisticato missilistico di difesa terra-aria a medio e lungo raggio da fornire all’Ucraina. Ed è probabile, sempre secondo la Cnn, che in settimana vengano annunciati anche altri aiuti militari, compresi pezzi di artiglieria e sistemi radar. Secondo la fonte l’Ucraina hanno chiesto il sistema missilistico Nasams, in grado di colpire obiettivi oltre i 160 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Gli Usa si muovono a tutto campo nel conflitto Russia-Ucraina e, da un lato, si apprestano a fornire aun potente sistema missilistico di produzione norvegese che potrebbe portare ad una seria escalation, dall’altro mandano messaggi alla Bielorussia accusandola di appoggiare Putin. Citando una fonte informata, la Cnn rivela che gli Stati Uniti sarebbero intenzionati ad annunciare, già questa settimana, l’acquisto a spese dei contribuenti americani di un sistema sofisticato missilistico di difesa terra-aria a medio e lungo raggio da fornire. Ed è probabile, sempre secondo la Cnn, che in settimana vengano annunciati anche altri aiuti militari, compresi pezzi di artiglieria eradar. Secondo la fonte l’Ucraina hanno chiesto il sistema missilistico, in grado di colpire obiettivi oltre i 160 ...

