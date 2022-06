Gli effetti del costo della benzina sul lavoro, il pendolare in kayak e i capi che si dimettono (Di lunedì 27 giugno 2022) GLI effetti DEL costo della benzina SUL lavoroSe poco più di due anni fa è stato il Covid a costringere tanti a lavorare da remoto, una nuova spinta allo smart working potrebbe arrivare ora dal costo della benzina alle stelle. Il ragionamento è semplice: fare rifornimento ormai è diventato un investimento di denaro importante, per cui restando a casa si risparmia. State a casa Ci ha già pensato la banca centrale del Pakistan, che ha chiesto ai suoi dipendenti di lavorare da casa due giorni alla settimana, mentre il Paese cerca di risparmiare carburante e di non rimanere senza dollari. In un messaggio su Twitter, la State Bank of Pakistan ha raccomandato al suo personale di optare per riunioni virtuali, car pooling e per una riduzione dell’aria ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 giugno 2022) GLIDELSULSe poco più di due anni fa è stato il Covid a costringere tanti a lavorare da remoto, una nuova spinta allo smart working potrebbe arrivare ora dalalle stelle. Il ragionamento è semplice: fare rifornimento ormai è diventato un investimento di denaro importante, per cui restando a casa si risparmia. State a casa Ci ha già pensato la banca centrale del Pakistan, che ha chiesto ai suoi dipendenti di lavorare da casa due giorni alla settimana, mentre il Paese cerca di risparmiare carburante e di non rimanere senza dollari. In un messaggio su Twitter, la State Bank of Pakistan ha raccomandato al suo personale di optare per riunioni virtuali, car pooling e per una riduzione dell’aria ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Quel provvedimento uccise in culla la ricerca che avrebbe potuto cambiare la vita a milioni di disabili nel mondo e… - ZanAlessandro : #Zaia dice che #CloeBianco era una donna a tutti gli effetti e che i suoi diritti erano garantiti dalla Costituzion… - mannocchia : Gli effetti della crisi globale un Tunisia ne scrivo oggi per @LaStampa Guerra ucraina, crisi africana… - missypippi : RT @ChanceGardiner: Gennaio: 'L'Italia prevede di stanziare 150 milioni di euro per risarcire chi soffre gli effetti collaterali delle VACC… - Gioia_8 : @Cielodigiove @mrcllznn In effetti non ho colto il sarcasmo nel tuo tweet. Quello che è successo negli Stati Uniti… -