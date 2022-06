Giusy Ferreri | dal top spunta il reggiseno | Immagini pazzesche

Pubblicità

4quartiMagazine : Arriva in radio il nuovo singolo di @giusyferreri, #Causaeffetto, estratto dal suo ultimo progetto discografico, “C… - radiocalabriafm : Giusy Ferreri - Volevo Te - GammaStereoRoma : Giusy Ferreri - L'amore e basta! (feat. Tiziano Ferro) - _lorenzoceci_ : RT @jerusjb: C'è giusy ferreri #adcazzum - jerusjb : C'è giusy ferreri #adcazzum -

... Federico Rossi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Franco 126 E Loredana BertÈ, Gabry Ponte E Lumix, Gaia, Gaudiano, Ghali, Gianmaria, Gigi D'Alessio,, ...Sul palco artisti come Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Malika Ayane,, Elettra Lamborghini, The Kolors, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Cristina D'Avena, Dodi Battaglia e Marina Rei. A ...Giusy Meloni ha dimostrato di poter essere considerata senza ombra di dubbio come una bellezza unica nel suo genere nel giornalismo.Da oggi, Venerdì 24 giugno, sarà in radio “Causa Effetto”, il nuovo singolo di Giusy Ferreri estratto dall’album “Cortometraggi, il sesto album in studio ...