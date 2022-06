Giulia De Lellis, il sexy bikini incendia Instagram: forme in primo piano – FOTO (Di lunedì 27 giugno 2022) Giulia De Lellis ha deciso di mettere in mostra il suo fisico scultoreo con una serie di immagini in bikini: curve in primo piano. Giulia De Lellis è una testimonial e modella ricercatissima dalle aziende. La nativa di Zagarolo deve la sua popolarità al programma ‘Uomini e Donne‘: nello show di Maria De Filippi ha Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)Deha deciso di mettere in mostra il suo fisico scultoreo con una serie di immagini in: curve inDeè una testimonial e modella ricercatissima dalle aziende. La nativa di Zagarolo deve la sua popolarità al programma ‘Uomini e Donne‘: nello show di Maria De Filippi ha Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

ufromthecity : @halfahxeart sai che un po’ è vero, un incrocio tra lei e giulia de lellis - cyonid3 : non so voi ma io necessito di aggiornamenti da quel giovanni che ha scoperto di essere un po' Rudolf un po' Giulia De Lellis - andreastoolbox : L'abito a fiori di Giulia De Lellis è il vestito estivo 2022 da copiare ora - Cavallazza : RT @viaggrego: Anche Giulia #DeLellis, #Vaccinata con #TerzaDose, si è #Contagiata di nuovo per la #seconda volta: “Ho preso la forma #grav… - malessandravar1 : @valkeasusi Non lo hai comprato il libro di Giulia de Lellis e la tazza con la cartina tumblr? -