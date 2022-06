Giro d’Italia Donne, Elisa Balsamo presenta la tappa bergamasca: “Vincere qui sarebbe un sogno” (Di lunedì 27 giugno 2022) Il ciclismo è una delle componenti principali dello sport bergamasco. Un territorio che ha sempre vissuto con grande passione le imprese dei fuoriclasse del pedale e che ora si appresta ad ospitare con grande entusiasmo l’approdo del Giro d’Italia Donne. La Corsa Rosa ha infatti voluto omaggiare la terra che ha dato i natali a campionesse come Imelda Chiappa, Chiara Consonni e Martina Fidanza proponendo una frazione di 114,7 chilometri con partenza da Sarnico e arrivo nel capoluogo. I dettagli dell’evento, valido come sesta tappa del Giro, sono stati svelati in occasione della presentazione andata in scena nella serata di lunedì 27 giugno e che ha visto protagonista la campionessa del mondo Elisa Balsamo. Trasferitasi sulle sponde del Lago d’Iseo da ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Il ciclismo è una delle componenti principali dello sport bergamasco. Un territorio che ha sempre vissuto con grande passione le imprese dei fuoriclasse del pedale e che ora si appresta ad ospitare con grande entusiasmo l’approdo del. La Corsa Rosa ha infatti voluto omaggiare la terra che ha dato i natali a campionesse come Imelda Chiappa, Chiara Consonni e Martina Fidanza proponendo una frazione di 114,7 chilometri con partenza da Sarnico e arrivo nel capoluogo. I dettagli dell’evento, valido come sestadel, sono stati svelati in occasione dellazione andata in scena nella serata di lunedì 27 giugno e che ha visto protagonista la campionessa del mondo. Trasferitasi sulle sponde del Lago d’Iseo da ...

