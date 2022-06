Giorgia Soleri finisce in ospedale, su Instagram la foto di una flebo. Lei rassicura: “Sto già meglio, non preoccupatevi” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Pazzo sabato sera” e una foto di una flebo, è così che Giorgia Soleri ha annunciato ai suoi 600mila followers su Instagram di aver trascorso un sabato sera da incubo all’ospedale. Poi la rassicurazione: “Sto già meglio non preoccupatevi”. È successo durante la notte del 25 giugno, qualche parola di conforto verso i fan per evitare che si allarmassero nel vedere la loro beniamina nuovamente in ospedale. L’influencer, infatti, non ha nascosto i suoi problemi fisici e proprio per questo i suoi seguaci hanno subito ipotizzato che si trattasse di una problematica legata alla vulvodinia, la patologia di cui soffre e di cui ha parlato in numerose ospitate televisive. La ragazza, nota anche per essere la compagna di Damiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “Pazzo sabato sera” e unadi una, è così cheha annunciato ai suoi 600mila followers sudi aver trascorso un sabato sera da incubo all’. Poi lazione: “Sto giànon”. È successo durante la notte del 25 giugno, qualche parola di conforto verso i fan per evitare che si allarmassero nel vedere la loro beniamina nuovamente in. L’influencer, infatti, non ha nascosto i suoi problemi fisici e proprio per questo i suoi seguaci hanno subito ipotizzato che si trattasse di una problematica legata alla vulvodinia, la patologia di cui soffre e di cui ha parlato in numerose ospitate televisive. La ragazza, nota anche per essere la compagna di Damiano ...

