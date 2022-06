Giochi del Mediterraneo | volley | azzurre sconfitte 3-1 dalla Turchia

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sconfitta per lediaidel, in corso a Orano in Algeria. Dopo la netta vittoria conquistata ieri contro la Spagna, questa sera alla Bir El Djir Sports Hall, la Nazionale femminile è stata sconfitta 3-1 (26-24, 25-19, 19-25, 25-21). Nel quarto set Perinelli e compagne hanno pagato un momento di difficoltà che non ha permesso loro di rientrare nel finale e allungare al tie-break la partita. Si torna in campo domani sera alle ore 22, quando lescenderanno in campo per sfidare le padrone di casa dell’Algeria. SportFace.