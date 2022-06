Giochi del Mediterraneo, ritmica: le azzurre conquistano l’oro nell’all around (Di lunedì 27 giugno 2022) Orano – ‘Fate’ d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Le azzurre Alice e Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa e Angela Andreoli – con Veronica Mandriota come riserva – conquistano la prima medaglia del metallo più prezioso per l’Italia Team nella rassegna a 3 cerchi che si è aperta ieri sera in Algeria. Le ginnaste italiane salgono sul gradino più alto della prova all around a squadre con il punteggio di 161.950, davanti alla Francia (156.600) e Spagna (148.450). L’Italia chiude così la prima giornate di gare con 5 medaglie (1 oro, 1 argento e 3 bronzi). (coni.it) (foto Ferraro Coni) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022) Orano – ‘Fate’ d’oro aideldi Orano 2022. LeAlice e Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa e Angela Andreoli – con Veronica Mandriota come riserva –la prima medaglia del metallo più prezioso per l’Italia Team nella rassegna a 3 cerchi che si è aperta ieri sera in Algeria. Le ginnaste italiane salgono sul gradino più alto della prova alla squadre con il punteggio di 161.950, davanti alla Francia (156.600) e Spagna (148.450). L’Italia chiude così la prima giornate di gare con 5 medaglie (1 oro, 1 argento e 3 bronzi). (coni.it) (foto Ferraro Coni) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

