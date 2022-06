Giochi del Mediterraneo | presentata a Casa Italia la prossima edizione di Taranto 2026

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022) Mentre stanno entrando nel vivo idel2022 ad Orano (in Algeria), quest’oggi è stata giàufficialmente aladella manifestazione, che si disputerà anel. Sarà la quarta volta per il Bel Paese e la seconda per la Puglia, che tornerà ad ospitare l’evento dopo 29 anni (Bari 1997). “È un grande piacere e onore ospitare nel. Ritengo, inoltre, che sia una grande opportunità per i Paesi delper far crescere questa manifestazione. Non sarà soltanto una manifestazione sportiva ma l’occasione per visitare l’e la Puglia”, dichiara il Segretario ...