Giochi del Mediterraneo, Giorgia Villa conduce l’Italia all’oro nella ginnastica artistica (Di lunedì 27 giugno 2022) I Giochi del Mediterraneo sono iniziati nel segno di Giorgia Villa. La 19enne di Brembate ha infatti condotto l’Italia della ginnastica artistica all’oro nel concorso a squadre regalando allo sport bergamasco la prima medaglia della rassegna internazionale. Scesa sulla pedana di Orano con i favori del pronostico, Villa non ha tradito le aspettative dei propri tifosi mettendosi in luce nelle parallele asimmetriche e nella trave consentendo così alle azzurre di ottenere un punteggio complessivo di 161.950. Nonostante due esercizi semplificati rispetto a quanto visto in inverno, la capitana delle Fate è apparsa ancora una volta impeccabile ottenendo 13.85 punti fra gli staggi e 13.20 nei dieci centimetri. Risultati ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Idelsono iniziati nel segno di. La 19enne di Brembate ha infatti condottodellanel concorso a squadre regalando allo sport bergamasco la prima medaglia della rassegna internazionale. Scesa sulla pedana di Orano con i favori del pronostico,non ha tradito le aspettative dei propri tifosi mettendosi in luce nelle parallele asimmetriche etrave consentendo così alle azzurre di ottenere un punteggio complessivo di 161.950. Nonostante due esercizi semplificati rispetto a quanto visto in inverno, la capitana delle Fate è apparsa ancora una volta impeccabile ottenendo 13.85 punti fra gli staggi e 13.20 nei dieci centimetri. Risultati ...

