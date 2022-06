Giochi del Mediterraneo, ‘Fate’ d’oro: “Siamo squadra unita’ (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Le ‘Fate’ incantano ai Giochi del Mediterraneo e vincono il primo oro per l’Italia ad Orano 2022. Un successo raggiunto superando anche le scosse dl terremoto durante la gara e merito dell’affiatamento del gruppo. “La gara è andata molto bene, ci sono stati piccoli errori ma a livello di squadra Siamo state molto unite, abbiamo sempre cercato di dare il massimo e Siamo davvero molto contente del risultato”, ha raccontato Martina Maggio, parlando della gara di All Around di ginnastica artistica, vinta davanti a Francia e Spagna. Le azzurre Martina Maggio, Alice e Asia D’Amato, Giorgia Villa, Angela Andreoli e la riserva Veronica Mandriota, hanno chiuso le quattro rotazioni con 161.950 punti, non risentendo nemmeno di due scosse di terremoto sentite nitidamente nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Leincantano aidele vincono il primo oro per l’Italia ad Orano 2022. Un successo raggiunto superando anche le scosse dl terremoto durante la gara e merito dell’affiatamento del gruppo. “La gara è andata molto bene, ci sono stati piccoli errori ma a livello distate molto unite, abbiamo sempre cercato di dare il massimo edavvero molto contente del risultato”, ha raccontato Martina Maggio, parlando della gara di All Around di ginnastica artistica, vinta davanti a Francia e Spagna. Le azzurre Martina Maggio, Alice e Asia D’Amato, Giorgia Villa, Angela Andreoli e la riserva Veronica Mandriota, hanno chiuso le quattro rotazioni con 161.950 punti, non risentendo nemmeno di due scosse di terremoto sentite nitidamente nel ...

Pubblicità

Coninews : ??????????! ?????? Tra musica e colori, la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo! #ItaliaTeam #Oran2022 - Viminale : #Lamorgese ???? in Algeria ????per l'apertura Giochi del Mediterraneo ??#Oran2022: evento che coinvolge Paesi uniti da l… - ItaliaTeam_it : Luigi e Diana con il tricolore, l’#ItaliaTeam alla cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo! ?? #Oran2022 - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Esercizi d’oro. ?? Le Fate in azione ai Giochi del Mediterraneo! #Oran2022 @Federginnastica - HabchLina : RT @matmosciatti11: La cerimonia d’apertura dei Giochi del Mediterraneo è stata il coinvolgente trionfo del patriottismo di un popolo che f… -