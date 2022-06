Gimbo Tamberi batte Fassinotti agli Assoluti... e lo manda a quel paese (Di lunedì 27 giugno 2022) Scintille a fine gara tra Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti durante i Campionati Italiani a Rieti. I due atleti si avvicinano per stringersi la mano quando il campione olimpico - forse infastidito ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 giugno 2022) Scintille a fine gara tra Gianmarcoe Marcodurante i Campionati Italiani a Rieti. I due atleti si avvicinano per stringersi la mano quando il campione olimpico - forse infastidito ...

Eurosport_IT : GIMBOOOOOOOOOOOOOO! CAMPIONE ITALIANO! ???????? La finale del salto in alto ai campionati italiani di atletica si deci… - Eurosport_IT : Serata complicata per Tamberi: salta, sbaglia, si arrabbia, poi si rimette in carreggiata e vince! ?????? Semplicemen… - Eurosport_IT : Vittoria e insoddisfazione per Tamberi Gimbo, tornerai presto al top ?? Le sue parole complete…… - Queenatletica : Caso Tamberi-Fassinotti: arrivano le scuse di Gianmarco Tamberi per il suo comportamento, corredate però dal raccon… - NICKPEANUT : Non si giustifica il gesto fatto da Tamberi con la tensione agonistica. Meno gimbo ..Meno. -