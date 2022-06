Giampiero Carvone ucciso a 19 anni per aver 'parlato' dopo il furto d'auto, preso il presunto killer (Di lunedì 27 giugno 2022) È stato ucciso per un furto d'auto, o meglio, per aver 'parlato', aver cioè riferito nell'ambiente della malavita i nomi dei suoi complici, e uno di questi l'ha ammazzato per punizione: la Polizia di ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022) È statoper und', o meglio, per',cioè riferito nell'ambiente della malavita i nomi dei suoi complici, e uno di questi l'ha ammazzato per punizione: la Polizia di ...

