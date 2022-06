Già si parla della fotocamera del Samsung Galaxy S23 e del suo (non) aggiornamento (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Samsung Galaxy S23 non può dirsi di certo alle porte, eppure si inizia a parlare già della sua dotazione hardware. Nonostante il fatto che il lancio del successore del Galaxy S22 dovrebbe poi concretizzarsi solo a gennaio prossimo, ecco che oggi 27 giugno è possibile commentare le presunte specifiche della sua fotocamera, grazie ad un nuovo report del sito GalaxyClub. Da cosa si parte Prima di parlare del nuovo Samsung Galaxy S23 è il caso di segnalare come sui Galaxy S22 e S22 Plus del corrente anno si sia provveduto ad un salto di qualità per il teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Proprio secondo la fonte già citata GalaxyClub, si starebbe provvedendo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) IlS23 non può dirsi di certo alle porte, eppure si inizia are giàsua dotazione hardware. Nonostante il fatto che il lancio del successore delS22 dovrebbe poi concretizzarsi solo a gennaio prossimo, ecco che oggi 27 giugno è possibile commentare le presunte specifichesua, grazie ad un nuovo report del sitoClub. Da cosa si parte Prima dire del nuovoS23 è il caso di segnalare come suiS22 e S22 Plus del corrente anno si sia provveduto ad un salto di qualità per il teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Proprio secondo la fonte già citataClub, si starebbe provvedendo ...

MaifrediMon : ?? Clamoroso!! J-Medical in sciopero alla notizia di Zaniolo prossimo colpo bianconero: “Ci hanno già ingannato con… - welissh : Io che libero un pezzetto di me in riva al fiume e nello stesso momento Francesca annuncia il tour e parla del nuov… - Lundici11 : Visto che se ne parla già Chiedo ai 'fratelli'' #Nerazzurri Per piacere #RETWEEET - Rikydesa : io già lì che “dio santo ora parte ‘na tamarrata assurda famme pijà le cuffiette” e qui spunta la gatta che non parla ma dice sì - LeonardoCaciopp : @SNazismo L'odio di classe,di cui si parla nel marxismo, non si realizza nell'immediatezza dei proletari che rosica… -