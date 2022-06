GF Vip | Katia Ricciarelli fuori dalla tv | il commento esilarante di Tina Cipollari

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ormai è una certezza, visto che è stato confermatostessanella recente intervista rilasciata al settimanale “Mio”: la cantante lirica non solo non sarà opinionista di Alfonso Signorini al prossimo Grande Fratello Vip in onda dal 19 settembre 2023, ma non sarà neanche tra i concorrenti di “Tale e Quale Show”, il programma condotto su Rai 1 da Carlo Conti. “Signorini ha detto che gli sarebbe piaciuto avermi come opinionista” ha dichiaratonell’intervista, “ma non me lo ha mai proposto esplicitamente”. E sotto il post che riportava queste dichiarazioni della soprano, immediato è arrivato ildi: “Spero non ci ripensi!” ha chiosato l’opinionista di Uomini e Donne, ...